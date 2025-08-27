Ciclopedonale, terminati i lavori

Più sicuro, per i cittadini, spostarsi tra Correggio e la frazione di Canolo, grazie alla nuova pista ciclopedonale. I lavori dovevano essere conclusi già a inizio estate, ma alcuni interventi ulteriori rispetto al progetto iniziale hanno fatto slittare la data di ultimazione delle attività di cantiere. L’intervento è iniziato a ottobre 2024, con l’obbiettivo di concludersi a fine giugno. Ma ci sono state proroghe dovute a motivi tecnici, legati in particolare alla necessità di apportare modifiche al progetto originario. Si è dovuto infatti intervenire con opere che hanno aumentato sicurezza e stabilità della pista, creando anche delle strutture per un miglior confinamento con i terreni agricoli circostanti, oltre alla realizzazione di un tratto di condotto fognario per migliorare il deflusso delle acque piovane. Da aggiungere poi la realizzazione di un attraversamento pedonale in prossimità dell’abitato di Canolo e il rifacimento di un tratto di pista ciclopedonale esistente, in condizioni non ottimali. Il maggior costo previsto è di circa 80 mila euro, ma non va a cambiare i numeri finali dell’investimento, per una spesa di un milione e 600 mila euro.

Grazie a un sistema di sensori, l’impianto di illuminazione si attiverà di notte al passaggio dell’utente illuminando la ciclabile per comparti, garantendo un risparmio energetico consistente accompagnato dalla minimizzazione dell’impatto dell’infrastruttura in termini di inquinamento luminoso.

Previsto anche un sistema di conteggio degli utenti che usano la pista, misurazione richiesta dal bando stesso.

Antonio Lecci