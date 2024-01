Ciclovia, lavori sulla via Emilia: “Mancano strade alternative”

Reggio Emilia, 28 gennaio 2024 – A parere dell’amministrazione comunale, l’imminente realizzazione (i lavori inizieranno domani) della Ciclovia 1 Ovest Cella-Gaida, circa 5 chilometri in tutto, dovrebbe rappresentare un intervento decisivo in termini di sicurezza e rispetto dell’ambiente lungo la Via Emilia, e non a caso l’assessora Carlotta Bonvicini l’ha presentata in pompa magna. Tuttavia forse non si aspettava il fuoco di fila di reazioni non propriamente positive che, all’indomani, dell’ufficializzazione della stessa, si sono palesate nell’opinione pubblica: sia via social sia da parte di chi, della tutela dei cittadini sulla via Emilia, si occupa quotidianamente.

Sono soprattutto un paio di questioni inserite nel provvedimento a creare preoccupazione: il senso unico alternato che verrà istituito, in varie zone col prosieguo dei lavori, sulla importante strada e il fatto che i lavori si svolgeranno tra le 8.30 e le 18.30.

Secondo la Bonvicini "dopo l’ora di punta", quando in realtà è noto che ancora intorno alle 9 e soprattutto tra le 17.30 e le 18.30 raggiungere Reggio, o uscirvi, lungo la Statale è impresa che ricorda i leggendari "Camel Trophy". È per questo che Alberto Sassi, presidente dell’associazione "Mattone su Mattone", in prima fila da anni con iniziative per sensibilizzare reggiani e amministrazione sui problemi della via Emilia e sulla sua sicurezza il bicchiere lo vede pieno solo per metà: "La realizzazione della ciclabile in sé la vediamo come una vittoria; dopo tutto l’impegno, gli eventi e le campagne che abbiamo fatto. E il riassetto della via Emilia ci fa sicuramente piacere. Ma mancano dei pezzi".

Il riferimento di Sassi è alle assicurazioni fatte in passato dagli assessorati ma ancora lettera morta: "Non si parla più del semaforo all’incrocio con via Cella all’Oldo, la via dove ci sono le scuole e la casa protetta, e nemmeno dei previsti autovelox tra Cella e Gaida. E benché consideriamo la nuova ciclabile una battaglia vinta, non ci siamo dimenticati della via Emilia Bis, che è indispensabile e che tutti vogliamo".

Sassi condivide poi alcune delle preoccupazioni espresse dai nostri lettori, con numerosi commenti al nostro articolo sui canali social fin da ieri, in merito alla viabilità. "Voglio sperare che sia una svista quella della Bonvicini quando parla di far durare i lavori sino alle 18.30, perché è incredibilmente sbagliato. L’orario di punta comincia almeno dalle 17, il senso unico va tolto a quell’ora, non dopo. Anche perché strade alternative in buone condizioni non ce ne sono".

Tra chi esprime forti critiche alle modalità con cui il Comune intende realizzare l’opera c’è anche il deputato reggiano di Fratelli d’Italia, Gianluca Vinci, che ha commentato secco: "Reggio aveva proprio bisogno di altro caos, però non ho mai visto sindaco e assessori andare in ufficio in bici tutti i giorni".