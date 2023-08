Cielle lo ha sospeso e la diocesi revoca il suo incarico

"La persona indagata è stata sospesa da ogni incarico educativo già da alcune settimane". Alla vigilia dell’apertura del 44° Meeting - da oggi a venerdì alla fiera di Rimini - nato nel 1980 ad opera di alcuni aderenti al movimento di Comunione e Liberazione, quest’anno intitolato "L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile", arriva la presa di posizione di Cielle sul caso di violenza sessuale che ha visto finire il manette un educatore.

"Comunione e Liberazione – si legge in una nota – esprime dispiacere e costernazione per quanto emerge dall’indagine in corso da parte della magistratura a carico di una persona coinvolta nell’attività educativa del movimento".

"In ottemperanza alla normativa per la tutela dei minori – prosegue Cielle – adottata dalla Fraternità di Comunione e Liberazione, la persona indagata è stata sospesa da ogni incarico non appena è stata segnalata l’eventualità di possibili abusi e contestualmente all’aver ricevuto l’informazione che tale segnalazione era già stata rivolta anche alla autorità giudiziaria".

Vicini ai familiari. "Siamo in contatto con la famiglia della minore coinvolta – conclude la nota – per fornire ogni possibile supporto e aiuto, accompagnandoli anche nella preghiera in questa dolorosa vicenda. Per il rispetto dovuto a tutte le persone coinvolte auspichiamo che venga ora mantenuto il dovuto riserbo sul caso, in attesa e confidando che il lavoro delle autorità competenti faccia al più presto chiarezza". Intanto anche dalla diocesi di Reggio arriva una nota dalla Commissione tutela dei minori: "Nelle scorse settimane, a fronte della sospensione di all’interno di Comunione e Liberazione, all’indagato è stata revocata l’idoneità all’insegnamento della religione cattolica. Nel rinnovare il nostro ascolto alla famiglia, la Diocesi manterrà ogni più opportuna vigilanza: infatti “come Chiesa ci sentiamo tutti chiamati in prima persona a una profonda reazione morale, a promuovere e testimoniare la vicinanza a coloro che sono stati feriti da un abuso".

Mario Gradara