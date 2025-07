"Ciga, un onore aver giocato con te"

Luca Cigarini si ritira dal calcio giocato. Dopo il saluto della Reggiana, ieri è arrivata anche l’ufficialità della decisione con un post pubblicato dalla BcGropu Agency, l’agenzia di procuratori che fa capo a Giovanni Bia e che è sempre stata al fianco del talento classe ’86 originario di Rivalta.

"Oggi (ieri, ndr) il viaggio di Luca come giocatore è arrivato alla fine. Siamo orgogliosi e grati di essere stati al suo fianco nel corso della sua splendida carriera. Grazie di tutto e buona fortuna per il futuro".

Dopo questo annuncio, i social di ‘Ciga’ sono stati inondati dalle dimostrazioni di stima e affetto di tantissimi ex compagni e tifosi. "Sei il numero uno!", ha scritto Alessandro Sersanti. "Grazie campione!", ha ribadito Luca Vido.‘Quanto mi hai fatto divertire? Arte in movimento… Buon tutto fenomeno!", ha sottolineato Luca Zamparo che proprio grazie a Cigarini aveva realizzato il proprio massimo di segnature. "Sei stato, sarai e rimarrai sempre arte calcistica. In bocca al lupo per il tuo nuovo cammino… Grazie maestro!", è il pensiero che gli ha riservato Davide Guglielmotti, un altro dei protagonisti della promozione in Serie B del 2023.

"Spettacolo dentro e fuori dal campo", gli ha fatto eco Giuliano Laezza. "È stato un onore condividere il campo e lo spogliatoio…Ma lo è soprattutto esserti amico! Ti auguro il meglio…Campione!", è il pensiero di Fausto Rossi, altro indimenticato ex granata. "È stato un onore e soprattutto un piacere amico mio", il pensiero di Eric Lanini. "Grande giocatore ma soprattutto grande compagno…Complimenti per la carriera che hai fatto Luca!", gli ha scritto Ezquiel Schelotto, suo ex compagno ai tempi dell’Atalanta.

"Uomo e amico fuori da ogni schema, giocatore a dir poco sublime", il bel pensiero di capitan Paolo Rozzio a cui si è unito anche Manolo Portanova: "Sei una leggenda Ciga! Grazie di tutto". "Un grande in bocca al lupo per il futuro super Ciga!", il messaggio di Giacomo ‘Jack’ Venturi, il portiere delle due promozioni in Serie B (2020 e 2023). Applausi a scena aperta (con l’emoticon) anche da parte di Lorenzo ‘Lollo’ De Silvestri, attuale capitano del Bologna. Insomma un tributo dietro l’altro per un giocatore che nella Reggiana ha speso gli ultimi quattro anni di una carriera a dir poco straordinaria.

Francesco Pioppi