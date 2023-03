Cigarini, Fontanesi e Cuccuru Dopo cena, quattro chiacchiere con gli atleti

Il centrocampista della Reggiana Luca Cigarini, l’ex azzurra di volley Barbara Fontanesi e la triathleta paralimpica Rita Cuccuru il prossimo giovedì 30 marzo saranno ospiti del primo appuntamento di “Siamo Curiosi di…”, serate di chiacchiere al circolo Arci Manzoni di Villa Argine.

Promossa dal circolo Manzoni in collaborazione con l’Arci di Reggio e grazie al patrocinio dell’Unione Terra di Mezzo e del comune di Cadelbosco di Sopra, la rassegna condotta dalla giornalista di Telereggio Susanna Ferrari, mette al centro degli incontri le curiosità della platea in uno scambio tra ospiti e partecipanti che si terrà in un clima rilassato e informale. Dopo un aperitivo iniziale alle 19,30, l’incontro-intervista inizierà alle 21. Info e prenotazioni: 347.7077126