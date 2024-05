Cigarini: "Rinnovo? Spero sia questione di tempo. Voglio continuare a sognare con la Reggiana"

Luca Cigarini: alti e bassi, ma alla fine ce l’avete fatta.

"Sì, il bilancio è molto positivo, ma non sono mancati i momenti tosti. Lì è emersa la nostra coesione".

A livello personale? (21 partite giocate in B su 38).

"Ho sempre voglia di giocare, come tutti, questo nonostante l’età. Chiaro che, arrivati ad un certo momento della carriera, bisogna capire certe situazioni, ed è per questo che sono molto contento anche a livello personale".

Togliamoci subito il dente: arriverà il rinnovo? È in scadenza il 30 giugno.

"Ho già parlato col direttore e con la società: sappiamo tutti cosa vogliamo e spero solo sia questione di tempo. Sono assolutamente disposto a continuare: per me essere alla Reggiana è importante, anche perché ho iniziato a giocare a 5 anni e oggi mi vedo solo dentro il calcio".

Mesi fa ci aveva parlato di un grande sogno: c’è ancora?

"Non sono scaramantico, quindi lo ripeto: il sogno è di portare la Reggiana in Serie A. Certo, bisogna capire in che vesti visto che il tempo stringe... (ride, ndr)".

Vede i presupposti per una A in futuro a Reggio vista la sua esperienza?

"Sì, questo è un periodo storico importante per noi e i tempi possono essere maturi. Non dico magari l’anno prossimo, ma nel giro di qualche stagione sì".

Prima ha detto "Bisogna capire in quali vesti". Tra diversi anni si vede di più in panchina o dietro una scrivania?

"Dietro una scrivania non ho mai dato il meglio di me, ora come ora direi sul campo. La mia idea ora è di proseguire come giocatore, non so per quanti anni, e poi vediamo. Ma sicuramente più campo che scrivania".

Il futuro di mister Nesta non è ancora definito.

"È stato fatto un ottimo lavoro al primo anno. Credo che programmazione e continuità siano fondamentali, e Nesta penso sia l’allenatore giusto per ambire a qualcosa di più".

Tornando al campo: quali momenti ha fissi nella mente di questa stagione?

"Segno poco, quindi i gol con FeralpiSalò e Monza restano dentro. Certo che l’atmosfera nel derby col Parma ci ha fatto venire davvero i brividi. Poi ci sono i momenti duri: in quel periodo ci siamo aiutati, ci teniamo per noi quelle situazioni che ci hanno rafforzato".

Marcandalli e Bianco: cosa vede nel loro futuro?

"Hanno le qualità anche umane per fare la Serie A. Hanno fatto un torneo spaventoso al primo anno in B. I giovani devono giocare, anche perché penso che un solo campionato non faccia primavera, c’è ancora tanto da imparare".

Lei, insieme ai più esperti, crede che sia stato importante per questi giovani?

"Intanto speriamo di riaverne altri ma non solo in prestito (sorride, ndr). Sono stato giovane pure io, qualche bacchettata l’abbiamo presa tutti e anche noi ora proviamo a farlo con i giovani d’oggi. Magari un giorno ci ringrazieranno".

