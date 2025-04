Ciles, una storia di successo. La rimpatriata dopo 35 anni

Rimpatriata, dopo 35 anni, dei soci, dipendenti e dirigenti della storica cooperativa Ciles (Cooperativa Intercomunale Lavoratori Edili e Stradali). Dopo il passaparola, si sono ritrovati recentemente in tantissimi (foto) a pranzo al Parco Tegge di Felina per rievocare un passato operativo comune che ha rappresentato un momento di crescita della montagna.

I racconti tra i commensali ex Ciles sono partiti dalle origini: "Nata nel lontano febbraio 1932 con il nome di Società Anonima Cooperativa Nazionale Muratori e Manovali di Carpineti, si è successivamente unificata con la Cooperativa fra gli operai di Gatta e Villa Minozzo nel 1967 formando la Cooperativa Intercomunale Lavoratori Edili e Stradali" spiega l’ex dirigente, ingegner Giuliano Del Rio. Nel 1968 viene costruita la nuova sede a Felina in via Di Vittorio e poco dopo il reparto prefabbricato: "Nel corso degli anni ’70/’80 ha rappresentato la più importante azienda nel settore edilizio e delle infrastrutture della montagna reggiana arrivando ad occupare complessivamente fino a 190 dipendenti".

Successivamente la Ciles è stata incorporata nella Cooperativa Unieco, sparita dal settore. Tra pochi anni la Ciles avrebbe compiuto un secolo.

Tra le opere più significative, si ricordano e sono tuttora evidenti: quartiere Peep La Pieve di Castelnovo Monti; centro scolastico superiore Cattaneo Dall’Aglio; centro direzionale a Castelnovo Monti; centro di atletica leggera Lorenzo Fornaciari; palazzo del ghiaccio di Cerreto Laghi in comune di Ventasso; costruzione di tre ponti sul fiume Secchia lungo la strada provinciale 19 e 108-Bondolo Carù (oggi segnata da un movimento franoiso); tangenziale nord di Reggio.

