"Ciliegi in fiore al parco: la precisazione non sia usata dai negazionisti"

La precisazione del progettista riguardo all’anomala fioritura dei ciliegi al Parco Santa Maria, non cambia il senso del mio intervento sui cambiamenti climatici. Se è vero che le piante in causa sono dei Prunus x subhirtella Autumnalis e che la loro fioritura si può protrarre dall’autunno alla primavera, è altrettanto vero che, sempre citando per intero i testi di botanica, ciò accade "solo se l’inverno lo permette". Reggio Emilia ha un clima ben diverso da Reggio Calabria: il nostro è da sempre considerato continentale, il loro mediterraneo. È innegabile che le temperature registrate da noi nel dicembre 2023, sopra i 23 gradi, non siano assolutamente normali; non ci sono precedenti per questo periodo dell’anno. La fioritura di questi ciliegi al Parco Santa Maria non è isolata e non è solo riferita a questa specie; sono sotto gli occhi di tutti quelle di altre piante, guardando, come correttamente ha scritto Lei, un qualsiasi giardino. Fa eccezione quella del Calicanto che, questo sì, è considerato un fiore ’invernale’. Credo che, anche in questo caso, la puntualizzazione del progettista non possa essere utilizzata dai ’negazionisti’.

Ugo Pellini