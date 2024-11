Cimiteri nel mirino dei ladri: il colpo a Monchio

Ladri nuovamente in azione nei cimiteri del comune di Canossa: l’ultimo furto è avvenuto nei giorni scorsi a Monchio delle Olle. I malviventi hanno anche agito anche ai danni della chiesa della frazione. Nella nostra provincia proseguono le intrusioni nei cimiteri in Val d’Enza, montagna e anche nel comprensorio ceramico. Il nuovo colpo è stato segnalato dal gruppo ‘Impegno per Canossa’: "Purtroppo i cimiteri sono sempre di più luoghi abbandonati e oggetto di furti – dicono dall’opposizione –. L’ultimo a Monchio delle Olle dove si è verificata l’asportazione dei pluviali sia dei loculi che delle cappelle private. Un ulteriore atto sacrilego che lascia un danno consistente. Il nostro gruppo sta chiedendo da tempo l’istallazione delle telecamere".

Alfredo Gennari, capogruppo della minoranza ed ex sindaco, ricorda che quest’estate anche il cimitero di Ciano "era stato ‘visitato’ dai ladri per due volte, ma ancora nulla è stato fatto per sistemare i pluviali dei loculi. Le piogge intense stanno deteriorando le murature e se non saranno istallati con rapidità la stagione invernale causerà ulteriori danni. Chiediamo ai cittadini di dimostrare il proprio dissenso verso questo modo di governo incapace di far fronte all’ordinaria amministrazione e gestione del territorio".

I malintenzionati hanno pure colpito, sempre a Monchio delle Olle, ai danni della chiesa parrocchiale. "Hanno asportato – conferma il parroco don Carlo Menozzi – quattro grondaie in rame della chiesa. È stata presentata la denuncia". Ad agire, nella stessa notte, probabilmente le persone che hanno depredato il vicino camposanto. In questi mesi furti simili si sono registrati nei cimiteri di Barco e Bibbiano, Cavriago, Ciano (due volte), Quattro Castella, Paullo e Casina, nel comune di Casalgrande, Viano.

Matteo Barca