Cimiteri, nuova gestione: "Un netto miglioramento"

Si sente spesso parlare di proteste e critiche sulle condizioni dei cimiteri, in particolare in occasione dei giorni della commemorazione dei defunti, quando molte più persone si recano alle tombe di parenti, amici e persone care. Quegli spazi, spesso deserti, in questi giorni si riempiono di gente. E questo permette di fare emergere in modo evidente tutte le carenze in tema di manutenzione, fino a situazioni di vero e proprio degrado. Ma ci sono anche situazioni in senso inverso.

A Guastalla, infatti, dallo scorso agosto la situazione nei cimiteri locali è decisamente migliorata, con spazi riqualificati e ripuliti, anche dove per anni erano state evidenziate delle criticità. Merito della nuova gestione dei cimiteri affidata alla società intercomunale Sabar. Dalla scorsa estate, infatti, finalmente anche i cimiteri guastallesi sono stati affidati a Sabar, così come avveniva già da anni per i cimiteri degli altri sette Comuni dell’Unione Bassa Reggiana. E la differenza è già ben visibile, grazie pure alla maggior disponibilità di operatori rispetto al passato, quando la gestione era unicamente di competenza del Comune.

Diversi lettori del Carlino, ormai abituati a segnalare situazioni di degrado o inadeguate al decoro del luogo, di recente hanno segnalato come l’area cimiteriale ora sia sottoposta a una cura e a una manutenzione decisamente migliorata rispetto al passato. E il direttore di Sabar, Marco Boselli, conferma come pure in azienda siano arrivati dei messaggi positivi sulla qualità del servizio di gestione dei cimiteri guastallesi.

Antonio Lecci