Cimiteri presidiati per evitare furti e raggiri

Controlli serrati all’ingresso dei cimiteri, che in questi giorni diventano punti di aggregazione importanti per la festività di Ognissanti. Un’attività prettamente finalizzata a prevenire e contenere le manifestazioni di microcriminalità solitamente diffuse in concomitanza con tale festività quali borseggi nei cimiteri e furti sugli autoveicoli in sosta nei parcheggi dei cimiteri del capoluogo e della provincia. Prevenzione a 360 gradi comunque in occasione di queste festività che vedrà i Carabinieri operare anche sul fronte della sicurezza stradale nelle principali arterie viarie che conducono ai cimiteri. L’intensificazione del controllo avuto riguardo ai cimiteri già attuata alla fine della scorsa settimana è stata particolarmente intensificata ieri e oggi, ovvero i giorni in cui si calcola il maggior afflusso di persone nei cimiteri del capoluogo e della provincia. Nei cimiteri cittadini ed in particolare in quelli di via Fratelli Rosselli, quello suburbano di via Gattaglio a Coviolo e quello Monumentale di via Beretti dall’apertura alla chiusura anche i Carabinieri assicureranno la dovuta vigilanza di natura prettamente preventiva attraverso pattuglie appiedate che in colori d’Istituto cercheranno di garantire la giusta soglia di sicurezza ai visitatori. Pattuglie a piedi che saranno affiancate anche dal personale in abiti civili e da le pattuglie automontate che effettueranno frequenti passaggi con soste nei cimiteri. Analogamente avverrà in provincia con i Carabinieri che assicureranno la dovuta vigilanza negli orari di apertura e chiusura dei cimiteri. I carabinieri raccomando di evitare di lasciare sulle auto in sosta borsette, valori e comunque tutto quanto possa essere di interesse ai ladri.