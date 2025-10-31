Il cimitero ti sta ‘Accanto’: l’angolo speciale del lutto per riflettere e scrivere

Reggio Emilia, 31 ottobre 2025 – Una panchina e una cassetta delle lettere per ospitare pensieri, all’interno del cimitero comunale. L’originale iniziativa è stata messa in campo dal Comune di Sant’Ilario.

Il progetto nasce tra la festa di Ognissanti e la commemorazione dei defunti

Il progetto si chiama ’Accanto’ e nasce nel tempo sospeso tra la festa di Ognissanti e la commemorazione dei defunti, quando la comunità ricerca il filo che unisce memoria e presente. È in questo clima di raccoglimento che il municipio della val d’Enza ha deciso di far nascere dentro, dentro il cimitero, uno spazio speciale con una panchina e una cassetta per lo scambio di pensieri. Pensieri scritti, disegnati, o in qualsiasi altra forma possibile, che verranno inseriti da chi li formula all’interno di una cassetta a disposizione di tutti.

Fermarsi senza fretta, respirare e ricordare

“Accanto” invita a fermarsi senza fretta, a respirare, a ricordare. La panchina è un piccolo approdo dove sedersi e concedersi il diritto di stare con il proprio dolore; la cassetta dei pensieri è un invito a lasciare una traccia: una parola, una frase, un messaggio di conforto o uno sfogo, da affidare alla comunità. Un gesto discreto, eppure capace di rompere il silenzio che, troppo spesso, avvolge il tema della morte come fosse un tabù da evitare.

"Così si riconosce la morte come parte della vita”

“L’iniziativa – racconta la vicesindaca Monica Castellari – nasce dal desiderio di riconoscere la morte come parte della vita, per ricordare il valore del tempo, delle relazioni e della cura reciproca. In momenti diversi, quando la ferita è ancora aperta o quando la consapevolezza è più matura, questo luogo potrà diventare un piccolo rifugio condiviso, in cui la solitudine si fa ascolto e il dolore trova accoglienza. Con ‘Accanto’ traduciamo in pratica un bisogno psicologico e sociale profondo: nominare il dolore, condividerlo e farne occasione di prossimità. Sedersi, scrivere, leggere: tre gesti quotidiani che, messi insieme, costruiscono comunità. È dunque un invito a trasformare il lutto in relazione, a dire ‘ti vedo, ti capisco, ti sono accanto’ anche quando mancano le parole. Si tratta di un’infrastruttura minima che può dare un conforto grande”.

Un’idea che viene dal Giappone

Un’idea che viene dal Sol Levante. “Ci siamo in questo ispirati a esperienze che vengono dal Giappone, dove lasciare un pensiero nei luoghi del commiato aiuta ad elaborare il lutto e a sentirsi parte di una rete di cura. È un segno semplice, ma potente, che dice: qui nessuno è solo”, conclude Castellari.