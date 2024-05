Cimitero, al via i lavori di ripristino. L’ala crollò quasi sei anni fa

Era il settembre del 2018 quando, improvvisamente, si era verificato il cedimento di un ampio tratto di camminamento, in un’ala del cimitero di Correggio, all’altezza della lapide che ricorda i partigiani defunti. Dal municipio era stato garantito un rapido intervento di ripristino. Ma di "rapido" c’era stata solo una prima azione di messa in sicurezza, oltretutto con strutture che impediscono ai cittadini di poter arrivare in modo autonomo alle lapidi dei familiari defunti, ai piani superiori. Ora sembra che i lavori tanto annunciati e tanto attesi siano in fase di avvio. Dopo quasi sei anni dal crollo.

Dal 3 giugno, infatti, l’ala del cimitero interessata dal cedimento del 2018, è destinata ad attività legata ai lavori di messa in sicurezza dei camminamenti coperti. L’area sarà interdetta ai visitatori in quanto verrà smontato il ponteggio esistente e, a partire dal 10 giugno, saranno effettuate le lavorazioni da parte dell’impresa incaricata. I lavori si protrarranno per alcuni mesi con l’obiettivo di riaprire entro fine ottobre quell’ala del cimitero locale, in tempo per renderla fruibile ai cittadini in occasione dei giorni di commemorazione dei defunti. Sulla parte opposta di quell’area cimiteriale i lavori di ripristino strutturale sono ormai in fase di completamento. Antonio Lecci