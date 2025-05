Cimitero, aperta l’area rinnovata

Sono stati finalmente completati i lavori di rifacimento dei camminamenti, con il consolidamento della copertura, in un’area che ora accessibile ai visitatori, nel corpo di fabbrica a destra della chiesetta (guardando l’ingresso) del cimitero comunale di Correggio.

I lavori hanno permesso il rafforzamento del solaio del camminatoio e la posa di nuove cementine esagonali come quelle esistenti, oltre a lavori di miglioramento sismico delle coperture.

L’intervento, tuttavia, non è ancora concluso: dal prossimo lunedì, 5 maggio, il corpo di fabbrica destro, sempre guardando dalla chiesa verso l’ingresso del cimitero, quello prossimo al piazzale di accesso al cimitero, sarà interdetto al passaggio dei cittadini. Questo perché verranno effettuate le lavorazioni di cerchiatura dei pilastrini della copertura.

Resta ancora chiuso il corpo di fabbrica sinistro, quindi quello adiacente la chiesa, dove sono in corso le lavorazioni di consolidamento della copertura e il rifacimento dei solai dei camminamenti, così come è stato fatto negli altri edifici.

Gli interventi fanno parte del progetto di ricostruzione e messa in sicurezza dei camminamenti coperti del cimitero e di consolidamento sismico della copertura. Il costo totale è di oltre un milione di euro, con risorse regionali, di cui circa 900 mila euro per lavori, centomila euro per spese tecniche e altri 90 mila euro per imprevisti e ribasso di gara. L’impresa esecutrice è la Marmiroli srl di Bagnolo. I lavori dovrebbero terminare entro fine luglio.

Antonio Lecci