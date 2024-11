Cimitero di Chiozza rinnovato: lavori per 60mila euro

Importanti interventi per il cimitero di Chiozza: con un impegno economico per il Comune di circa 60mila euro e otto mesi di cantiere, si ripresenta completamente rinnovato per le festività di oggi e domani. L’intero perimetro murario interno e la cappella sono stati interessati da lavori di scrostamento degli intonaci ammalorati. Sono stati riportati a nuovo gli intonaci dei fronti esterni, in particolare quello verso il parcheggio. Sono impermeabilizzate le velette dei corpi loculi e sono stati completati i tre nuovi blocchi ossari con rivestimento in marmo per un totale di 120 nuove cellette.

"Si tratta di una serie di lavori programmati sugli undici cimiteri comunali – dicono dal Comune – che continueranno fino alla completa eliminazione delle coperture in eternit". Nel frattempo sono stati pure terminati proprio in questi giorni i lavori di potatura delle alberature interne in tutti i cimiteri comunali.

m. b.