Cimitero e campi sportivi i ladri portano via dieci grondaie in rame

Altro furto di rame messo a segno dai soliti ignoti: questa volta ad essere presa di mira è stata la frazione di Pratissolo, al cimitero di via del Rosario e nei vicini impianti sportivi. Al camposanto, dove non esiste un adeguato sistema di videosorveglianza, sono stati presi i pluviali di raccolta e scolo delle acque di due cappelle funerarie di note famiglie del luogo, la famiglia Iori e del Dottor Eliseo Salvarani, scomparso meno di un anno fa. Non contenti i ladri si so- no spostati nelle struttura dell’Unione Sportiva Boiardo, dove hanno asportato tutte le grondaie della struttura intitolata a Don Nando Resini. In tutto sono una decina le grondaie in rame staccate dal muro e portate via. Nonostante il furto, alla Boiardo Maer sono ottimisti che il materiale possa essere recuperato, tanto che la denuncia presentata alla Tenenza dei Carabinieri di Scandiano, è stata supportata da diverse testimonianze importanti, anche con un filmato di un cellulare, girato da un residente della zona. gi.fi.