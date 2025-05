Cimitero, foto rubata dalla lapide. I parenti: "Parleremo col sindaco"

È stata benedetta dal parroco, nei giorni scorsi, la tomba da cui è stata strappata la foto di un uomo deceduto tre anni fa, nel cimitero di Reggiolo.

I familiari dello scomparso, vittime del furto della fotografia e di altri oggetti come segnalato dal Carlino, hanno già chiesto un incontro al sindaco del paese per chiedere un maggiore impegno nella sorveglianza interna al camposanto.

Proprio all’interno della struttura, infatti, negli ultimi tempi sono stati diversi i furti, anche sacrileghi, avvenuti su tombe e loculi.

In particolare sono stati presi di mare oggetti decorativi, fiori ma anche fotografie, letteralmente strappate dalle tombe, per motivi che restano ancora oscuri.

"Proprio questa incertezza – ribadiscono i familiari proprietari della tomba oggetto del furto – ci sta provocando una situazione di confusione".

"Ci chiediamo: perché rubare la foto di defunto dalla tomba? E perché farlo per due volte nell’arco di un paio d’anni? Non crediamo di avere nemici o situazioni che possano provocare simili gesti. Non si capisce quale sia il motivo" concludono le famiglie colpite dai furti.

Sulla vicenda, oltre che la segnalazione in municipio, con la richiesta di incontro urgente, è stata presentata pure una formale denuncia, per ora contro ignoti, alla locale caserma dei carabinieri.

a.le.