Cimitero monumentale: "Gravi infiltrazioni, distacco di intonaci e gradini rotti"

"Al Pd il cimitero monumentale non interessa, lo lascia al suo destino". Il segretario provinciale della Lega Roberto Salati è inviperito per alcune segnalazioni arrivategli nei giorni scorsi rispetto alle condizioni del sepolcro di via Cecati: "Sono stato contattato da molti cittadini preoccupati delle condizioni di grave stato manutentivo di alcune aree del cimitero cittadino, dove sono evidenti strutture ammalorate, pericolosi gradini rotti, gravi infiltrazioni, distacchi di intonaci dai soffitti. La situazione è assolutamente urgente in prossimità delle festività dedicate ai defunti e presumibilmente ci sarà un grande afflusso di visitatori, che accederanno in ogni zona dell’area cimiteriale".

Convinto dell’estrema gravità della situazione, Salati ha presentato la questione in un Ordine del giorno urgente nel Consiglio comunale di lunedì, chiedendo la messa in sicurezza delle aree più danneggiate. La proposta è stata respinta dalla maggioranza con 14 voti a 7, ma il capogruppo della Lega in Sala del Tricolore non ci sta: "Volevo sensibilizzare l’amministrazione sulla messa in sicurezza urgente delle aree in oggetto, per la tutela e la salute dei visitatori, ma la maggioranza come spesso accade non ha nemmeno ammesso alla trattazione l’argomento. È molto grave che anche questi argomenti delicati e trasversali quali la tutela dell’incolumità dei cittadini, dove non ci deve essere colore politico, vengano strumentalizzati dal Pd per lotte di campanile". Nelle parole di Salati non solo rabbia ma anche un augurio: "È una mancanza totale di responsabilità. I cittadini dovranno solamente sperare che la fortuna li assista e non succeda nulla".

Tommaso Vezzani