Cimitero: oggi l’incontro sul progetto

C’è un piano per il cimitero di Rio Saliceto. Un progetto atteso da una ventina d’anni, per salvaguardare e gestire il cimitero monumentale grazie a lavori per un costo totale di circa un milione e 600 mila euro. La realizzazione del progetto è stata affidata due anni fa allo studio mantovano Zandonella, da presentare alla stessa cittadinanza con un incontro pubblico, che è già stato fissato per stasera alle 20,30 al centro culturare Biagini, con un tecnico chiamato ad illustrare il nuovo piano cimiteriale e il nuovo regolamento di polizia mortuaria.

Poi, come prevede la normativa, il progetto resterà a disposizione sessanta giorni per le eventuali osservazioni dei cittadini e dei soggetti interessati. Il sindaco Lucio Malavasi parla di un percorso lungo che arriva a compimento, almeno nella progettazione, che sarà utile alle prossime amministrazioni che dovranno gestire l’ente pubblico locale. È stato adeguato il regolamento, da presentare ai cittadini, considerando le nuove richieste e bisogni, dando inoltre opportunità di degna sepoltura anche a chi non ha più nessuno che possa occuparsi in modo diretto delle questioni legate a tomba o loculi, comprendendo ossari, esumazioni, estumulazioni, nuove tumulazioni, ma anche il "Giardino delle Rimembranze", un luogo dove spargere le ceneri dei defunti avendo cura del rito e della sensibilità delle persone. Il nuovo regolamento fornirà supporto legale e normativo.

I vari interventi puntano anche a evitare che tra una decina d’anni il cimitero di Rio Saliceto possa essere non più in grado di accogliere altre salme. Nel recente passato è stata riaperta la chiesa e pure una sala del commiato, sistemato il giardino antistante il camposanto, reintroducendo pure la figura del necroforo come presenza nella struttura. Una possibilità di finanziamento degli interventi futuri potrebbe essere il ricorso all’Art Bonus, in attesa di intercettare ulteriori risorse finanziarie.

Antonio Lecci