C’è un cimitero senza loculi, esauriti anche tutti i posti a terra

Reggio Emilia, 8 dicembre 2023 – Che si tratti di trovare un posto al proprio caro defunto con tumulazione in un loculo o con inumazione a terra, al cimitero di Coviolo non c’è più spazio.

La conferma arriva dal servizio di polizia funeraria del Comune di Reggio: "Stiamo programmando le riesumazioni, che avverranno tra febbraio e marzo dell’anno prossimo – spiega il dirigente, Alberto Bevilacqua –. Ne prevediamo tra le 150 e le 200, il finanziamento deve essere messo a bilancio".

Documento che verrà approvato in chiusura dell’anno in corso, quindi non è ancora possibile quantificare con certezza quante riesumazioni interesseranno l’uno o l’altro cimitero comunale.

Va detto, a questo proposito, che questo ‘affollamento’ non riguarda solo il cimitero di Coviolo: anche quello di Pieve Modolena non dispone più di spazi per l’inumazione.

Al tempo stesso però, su 27 cimiteri in tutto il comune, le soluzioni si possono trovare: il servizio è tenuto a fornire i posti, il fatto di trovarli in una struttura o in un’altra è un plus in termini di qualità, ma non una preferenza che l’amministrazione è obbligata a rispettare.

"Negli ultimi anni – fa una specifica Bevilacqua – il trend della mortalità è cresciuto, lo stesso vale per la scelta di sepoltura in terra e non nei loculi".

Quest’ultima tendenza deriva, principalmente, da ragioni economiche. Fatto sta che la capienza nelle strutture è diminuita fino a rendere pieno uno dei cimiteri più noti del territorio comunale.

La perplessità dei cittadini di fronte a uno spazio così ampio come quello di Coviolo che non viene utilizzato è legittima, ma c’è una spiegazione anche per questo: avere altre sepolture a terra vorrebbe dire per il Comune realizzare (e pagare) i manufatti che predispongono le sepolture stesse. Vale a dire i muretti dentro i quali vengono sistemate le lapidi e i camminamenti per raggiungerle.

Quindi la valutazione fatta è quella di attendere le riesumazioni imminenti, a quel punto si libereranno dei posti.

Un discorso simile vale anche per le tumulazioni: "Il Comune attualmente non dispone di molti loculi liberi, ma ce ne sono. Per esempio il cimitero di Pieve Modolena è alla massima capienza solo per le inumazioni a terra – continua Bevilacqua –. Nel 2026 scadranno le prime concessioni temporanee dei loculi, allora ci saranno altri spazi disponibili".

Nel frattempo, bisognerà accettare la disposizione dei propri cari secondo le disponibilità nei vari cimiteri del Comune.