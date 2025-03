’Cin-Ci-La’ torna in scena e celebra i 100 anni. La celebre operetta, ambientata nel lontano oriente è al Teatro Ariosto con la Compagnia Corrado Abbati, stasera alle 20.30 e domani alle 15.30. Uno storico successo della Compagnia Corrado Abbati, titolo fuori abbonamento della stagione di musical dei Teatri, riproposto in un nuovo allestimento per celebrare il centenario dell’operetta.

’Cin-Ci-La’ di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato, scritta nel 1925, mette in scena una divertente vicenda: a Macao, la giovanissima principessa Myosotis e il suo goffo sposo, il principe Ciclamino, non riescono a consumare il loro recente matrimonio. Questa loro inesperienza diventa un problema per tutta la città: secondo la tradizione del Ciun-Ki-Sin, infatti, ogni attività e svago vengono sospesi finché l’unione dei prìncipi non viene consumata. La situazione prende una svolta decisiva all’arrivo in città della attrice francese Cin-Ci-La e il suo eterno corteggiatore Petit-Gris. Il padre di Myosotis decide di affidare ai due europei le cure sentimentali e amorose dei due giovani sposi. Tuttavia, le lezioni d’amore prendono una piega inaspettata: Ciclamino si invaghisce di Cin-Ci-La, mentre Myosotis sembra attratta da Petit-Gris. L’attrice riesce tuttavia a convincere la Myosotis e Ciclamino all’attenzione l’uno dell’altra e, una volta ristabilito l’equilibrio e la passione tra i due, Cin-Ci-La e Petit-Gris decidono di tornare in Francia e Macao può festeggiare così la fine del Ciun-Ki-Sin e il ritorno alla bella vita.

Lo spettacolo è prodotto dalla Compagnia di Operette Corrado Abbati. Attiva da oltre 25 anni, ha realizzato una cinquantina di allestimenti. Dai titoli più noti e popolari come ’La vedova allegra’, ’Cin-Ci-La’, "Il paese dei campanelli", al recupero di operette meno famose. Ad oggi la Compagnia Corrado Abbati è leader nazionale nel teatro d’operetta. Corrado Abbati, oltre ad essere fondatore della compagnia, insieme a Stefano Maccarini, è interprete, regista e direttore artistico. Info: www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco