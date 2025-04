"Cina bella, ma si studia troppo"

Yaonan Chen, ma per tutti Federico, ha 19 anni e frequenta il Barozzi di Modena. È arrivato a Reggio Emilia a otto anni per ricongiungersi con i genitori, partiti tempo prima dalla Cina in cerca di una vita migliore. "Dicevano che in Europa fosse tutto più semplice, ma prima di stare bene hanno lavorato duramente. E ancora oggi lo fanno", racconta.

"Compagni e maestri mi hanno voluto bene, anche se all’inizio parlavo pochissimo italiano". Oggi il futuro se lo immagina in Italia, ma ogni estate torna a Wencheng, il suo paese. "La Cina è casa, ma lì si studia troppo: non reggerei più quei ritmi. In Italia invece c’è più equilibrio, e paesaggi bellissimi"