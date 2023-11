Cine-concerto dedicato a Georges Méliès

’Trilogia dell’impossibile’ è il titolo del cine-concerto che Lorenzo Valdesalici e Alessio Vanni dedicano al primo grande cineasta che nella storia del cinema ha immaginato scenari futuri: Georges Méliès.

Stasera alle 21 al Teatro San Prospero per Reggio Film Festival. Un evento in cui vengono sonorizzati live i suoi celeberrimi "Le voyage dans la lune", "Le voyage impossible" e "L’éclipse du soleil en pleine lune".

In due separate sezioni poi, alle 18 e alle 22, viene presentata una selezione di cortometraggi italiani e internazionali. Nella prima tornata sono proiettati alcuni cortometraggi emiliani, tra cui "Rise and shine" di Alessandro Zonin. Dalle 22 a introdurre i loro cortometraggi sono in sala la tedesca Helena Herb (regista di "Bloody Secrets"), l’iraniano Reza Rasouli (regista di "Stück für Stück") e il ceco Petr Vlcek (regista di "Metro"). Ingresso libero.

Info: www.reggiofilmfestival.it