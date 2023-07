Cinema all'aperto a Scandiano, proiezioni nei Giardini della Rocca Boiardo

Saranno i giardini della Rocca dei Boiardo, spazio recuperato alcuni anni fa e oggi ideale e suggestiva location per ospitare eventi, la cornice nella quale quest’estate si svolgeranno le proiezioni del cinema all’aperto di Scandiano. Dopo i talk del Festivalove a fine maggio scorso, si potrà quindi tornare nei giardini della Rocca per un programma di proiezioni estive. Tutte le proiezioni avranno inizio a partire dalle 21.30. Il programma prenderà il via oggi per concludersi il 28 agosto. Due mesi nei quali, grazie alla collaborazione di Ater Fondazione e al cinema teatro Boiardo, saranno proiettati film per tutti, dal fiabesco all’avventura, dal dramma alla commedia. Si parte questa sera con La Sirenetta di Rob Marshall, un classico di animazione della Walt Disney rivisitato in versione film. Per prenotazioni: 0522854355.