Cinema a Reggio Emilia: chiude il Cristallo storica sala del centro

Reggio Emilia, 17 febbraio 2023 – Chiude il Cristallo, per tutti ‘il cinema dei Cappuccini’.

Se ne va un altro tassello della storia di Reggio Emilia e ora rimane soltanto una sala aperta in centro storico, il cinema Al Corso.

Il Cristallo, aperto negli anni Sessanta, è sempre stato anche un luogo a disposizione della città per incontri ed eventi, una ‘sala civica’ che ha ospitato appuntamenti importanti per la comunità.

Ed è stata una sala che si è caratterizzata per le proposte cinematografiche di qualità, spesso legate al territorio, ospitando prime dirette da registi reggiani e festival.

“Purtroppo in questo momento di crisi per il cinema siamo costretti a chiudere la sala di via Ferrari Bonini – dice padre Giacomo Franchini, responsabile della parte contabile del cinema Cristallo - ringraziamo chi ha gestito la struttura fino ad ora, ma non ci sono più le condizioni per tenere in piedi l’attività".

Negli ultimi anni, la programmazione cinematografica e le attività della sala sono state gestite dall’Associazione Cattolica Esercenti Cinema dell’Emilia-Romagna, presieduta da Luigi Lagrasta, recentemente scomparso. “Con la morte di Luigi Lagrasta – aggiunge frate Giacomo - nessuno si è più dimostrato interessato a gestire la sala e noi frati non abbiamo la forza di farlo in autonomia, per la complessità che comporta. Inoltre tra spese e incassi non riusciamo neanche ad andare in pareggio, che di fatto è il nostro obiettivo, schiacciati dalle multisale e dal fatto che il settore è fortemente in crisi dopo la parentesi della pandemia. La sala rimarrà a uso del convento, a disposizione per incontri ed eventi: ovviamente sempre legati alle attività dei frati Cappuccini e in linea con quelli che sono i nostri principi".

I frati Minori Cappuccini dell’Emilia-Romagna, avevano costruito questa sala cinematografica nel 1964 e l’avevano rinnovata nel 2010 (interamente a loro carico), all’interno del polo culturale che comprende anche la biblioteca e l’archivio.

“Nella nostra sala – continua frate Giacomo - abbiamo proposto al pubblico il buon cinema, film di prima visione e rassegne di vario tipo, legate anche a progetti culturali. Purtroppo, come dichiarato anche da numerosi esperti e associazioni di settore, il mercato cinematografico italiano non sta recuperando i livelli pre-pandemici. Le ragioni sono diverse e vanno dalla concorrenza sempre maggiore dei servizi di streaming, all’aumento dei costi e delle procedure di gestione. Che in ogni caso non favoriscono le monosale. Da parte nostre c’è stato il tentativo di ottenere finanziamenti pubblici e privati, abbiamo bussato a più porte ma la situazione generale non è favorevole e a malincuore siamo stati costretti a rinunciare all’attività del cinema. Che per noi non era, e non poteva essere, un’attività commerciale ma il cinema Cristallo rimaneva un punto d’aggregazione per la città e un elemento di valorizzazione per una zona del centro che ne aveva bisogno. Insomma: non sono state trovate soluzioni e dubito che ce ne saranno in prospettiva".