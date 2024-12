Cinema, concessione prorogata fino al 2043. L’opposizione: "Motivazioni non approfondite"

Bagarre per la proroga fino al 2043 della concessione in affitto dello stabile del cinema teatro, che sarebbe scaduta nel febbraio 2034, e per la riduzione del canone annuo da 8.900 euro a 5mila alla coop Novecento, che organizza le attività. La proposta è stato approvata nel Consiglio comunale di giovedì coi voti della maggioranza e l’astensione delle minoranze. "Tutti apprezziamo il valore e il lavoro del Novecento – ha dichiarato il consigliere Domenica Savastano (Impegno Comune-Lab) – Ma voi non ci avete messo nelle condizioni di votare a favore. La proposta non è stata discussa in Commissione 1: avrebbe fatto piacere ascoltare l’amministratore della coop. Avremmo voluto capire la nuova convenzione, ma per studiarla abbiamo avuto 4 giorni lavorativi al netto del weekend". Gli atti constano di una settantina di pagine: vi è la richiesta dell’ad, il parere dei commercialisti della coop, allegati e lo schema convenzione scritto dal legale della coop. Tra l’altro si spiega come la coop intenda realizzare "lavori supplementari, impiantistici e strutturali sull’edificio"; e che la proroga al 2043 consentirà di ammortare meglio le spese. L’assessore Martina Zecchetti, ricordando che l’immobile è stato conferito all’Azienda speciale Cavriago Servizi (come il resto del patrimonio comunale), ha sottolineato come la coop intenda implementare l’offerta culturale, l’impiantistica con un nuovo proiettore laser e realizzare una terza sala. Il tutto in un quadro che ha visto nel 2020 la flessione del 93% degli spettatori causa Covid, non ancora recuperata anche se il trend è migliore di altre sale: nel 2023 i soli spettatori dei film sono stati 43.190. I volontari sono 100 e in 10 anni sono stati realizzati investimenti per un milione di euro. "Qui non è in discussione la qualità dei servizi – ha aggiunto Savastano – Siamo critici perché si discute del ruolo e della consapevolezza dei consiglieri quando si accingono a votare atti fondamentali. Avremmo voluto capire meglio tutto. Inoltre gli atti, che non sono stati scritti la settimana scorsa, vengono dal concessionario: avremmo diritto a conoscere le valutazioni di Cavriago Servizi. Nella bozza di convenzione si menziona un atto del suo direttore, che attesta la fattibilità tecnica dell’atto, ma ai consiglieri non è stato dato. Perché non approfondire e dialogare? L’atto vigente scadrà nel 2034: dove è l’urgenza? Ci deve essere equilibrio tra l’interesse del concessionario con quello dell’ente pubblico".