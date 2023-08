Cinema estivo a San Martino in Rio: 'Dolittle' ai Prati della Rocca

Volge ormai al termine la rassegna di cinema estivo ai Prati della rocca, in centro storico a San Martino in Rio. Stasera alle 21,30 circa è in programma la proiezione dei film "Dolittle". In caso di maltempo la proiezione si svolge al coperto, alla Sala d’Aragona, nella rocca comunale. Come per gli altri appuntamenti della rassegna "Cinema green 2023", l’ingresso è gratuito.