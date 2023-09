Cinema Forum, l’Amministrazione si allarga: "Riqualificheremo tutta la zona attorno"

Il cinema teatro Forum, chiuso nel 2012, verrà restaurato insieme a tutta l’area circostante. Lo afferma l’assessore all’urbanistica Menozzi, che spiega come si stia pensando di intervenire non solo sull’edificio che ospita la sala ma di effettuare un intervento di riqualificazione urbana complessivo su tutta la zona. "Dobbiamo riprogettare anche la sede dell’Ipsia, perciò vogliamo candidarci ai prossimi bandi regionali", aggiunge.

L’appalto per il Forum era già stato assegnato e i lavori erano iniziati (foto) ma ia fine maggio si scoprì che non era solo necessario un "lifting" ma una messa a norma antisismica di tutto lo stabile. I costi sono così lievitati da 600mila a 1,2 milioni di euro, i lavori sono stati bloccati e l’appalto è stato revocato. L’amministrazione comunale spiega che giovedì è stato deliberato di non assegnare per il momento incarichi professionali relativi alla riprogettazione esecutiva del Forum: il nuovo disegno che sta emergendo è quello di "ragionare in un’ottica non solo focalizzata sull’intervento allo stabile dello storico cinema, ma su tutta la zona".

"Va proprio ripensata l’intera area, partendo dal Forum, ma anche dall’edificio che ospita l’Ipsia, che dall’anno prossimo cambierà sede e che quindi deve essere utilizzato per finalità diverse", ha quindi concluso Menozzi. La sala, amatissima dai santilariesi, era gestita dalla Cooperativa Ottoemezzo. Da allora se ne attende la riapertura; intanto sono trascorse tre "legislature": due amministrazioni guidate dal sindaco Moretti e l’attuale guidata dal sindaco Perucchetti.

