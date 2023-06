Cinema, narrazioni e musica Tutto questo è ’gARTen’

Da oggi e fino al 25 giugno tornato gli eventi di gARTen, la rassegna ospitata negli spazi di Villa Rovere, in via San Martino a Correggio, giunta alla sua nona edizione tra cultura, cinema, narrazioni e musica dal vivo, tutto rigorosamente en plein air. Una proposta dell’associazione Idee di gomma, con il patrocinio del Comune. Al via oggi e domani, dalle 11 alle 24, con bazART, mercatino handmade con una ventina di selezionati banchi di artigiani e creativi, le visite guidate della villa e del parco, il live di Quercus Improject (ore 12, 17 e 19), progetto musicale di Cinzia Zaccaroni e Daniel Csaba Dencs dedicato ai suoni naturali: il legno, foglie, voce, pelli si trasformano in cori in logdrum, darbuka che vengono messi a giocare tra loro, in reciproco ascolto, creando atmosfere ataviche di terre lontane. Non mancano i laboratori creativi: oggi alle 11,30 Portavasi in macramè con Candela Corchero (iscrizioni 353 3781538) e alle 16,30 My Puppets, laboratorio di marionette a cura di Alice Vacondio ([email protected]).

Domani alle 11,30 l’appuntamento è con le Creazioni floreali di Rossella di FioriRò (338-5795460). La Rocca Caffè Degusteria punta ad accontentare i desideri e per i più golosi E dal pomeriggio il gnocco fritto dell’Associazione Polisportive Correggesi.

Antonio Lecci