Cinema senza barriere: "Nessuno è invisibile"

Quattro serate, quattro storie diverse, un unico messaggio: raccontare l’inclusione attraverso il cinema. Prende il via il prossimo 21 ottobre, al Rosebud, la rassegna ‘Cinema Senza Barriere’, promossa dall’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia con Fondazione Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia Ets in collaborazione con Comune di Reggio e Farmacie Comunali Riunite, nell’ambito delle iniziative di Reggio Città senza Barriere. Un progetto culturale e sociale pensato per sensibilizzare sul tema della disabilità, del riscatto, della dignità, dell’accoglienza e della vita, dedicato a studenti e personale universitario e a tutta la cittadinanza. Attraverso il linguaggio diretto e coinvolgente del cinema, la rassegna vuole proporre una riflessione profonda su temi spesso assenti, che invece meritano uno sguardo autentico, umano e costruttivo. "Cinema Senza Barriere – afferma l’assessora alla Cura delle persone, Annalisa Rabitti – è più di una rassegna: è uno spazio di dialogo, emozione e consapevolezza, un’occasione per riflettere insieme come comunità sui diritti e la possibilità di realizzare luoghi dove nessuno si senta invisibile".

La rassegna prenderà il via martedì 21 ottobre con la proiezione del film ‘Ugualmente diversi’ di Federika Ponnetti (2024). Il film, che è stato proiettato anche a Modena il 1 ottobre scorso con grande successo, è accessibile per le persone sorde o cieche grazie ai sottotitoli impressi in pellicola e l’audiodescrizione accessibile tramite l’app MovieReading. Sarà presente la regista, intervistata da Giacomo Guaraldi, Disability Manager dell’Università di Modena e Reggio. Le proiezioni continueranno nel 2026. Martedì 13 gennaio sarà la volta di ’Quale Allegria’ di Francesco Frisari (2024). Martedì 10 febbraio verrà invece proiettato ’In viaggio con mio figlio’ di Tony Goldwyn (2023). La rassegna si chiude martedì 10 marzo con ’We Have a Dream’ di Pascal Plisson (2023): un’opera internazionale che racconta le storie di sei giovani con disabilità tra Europa, Africa, America Latina e Asia. Dalla Francia al Kenya, dal Brasile al Nepal, un viaggio che unisce mondi lontani nel segno della determinazione, dei sogni e dell’inclusione.