Cinema sotto le Stelle, ritorna in Piazza Prampolini con Volevo Nascondermi e tanti altri classici Da martedì 4 luglio, Cinema sotto le Stelle in piazza Prampolini: 3 serate di proiezioni gratuite, tra cui il capolavoro di Giorgio Diritti "Volevo nascondermi" con Elio Germano. Da non perdere!