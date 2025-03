"Cinema teatro Forum: che fine hanno fatto i contributi regionali?"

Fare luce sulla gestione del contributo regionale di 300mila euro erogato al Comune di Sant’Ilario per la ristrutturazione del cinema teatro Forum: è questa la richiesta avanzata da Alessandro Aragona, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, attraverso un’interrogazione rivolta all’amministrazione regionale. "Nel 2018 il Comune ha ottenuto tale finanziamento per ristrutturare e riattivare il cinema teatro Forum, chiuso dal 2012 – spiega –. I lavori sono iniziati senza una verifica preliminare di vulnerabilità sismica della struttura, costruita nei primi anni ’80. Solo successivamente, a verifica eseguita, il Comune ha rescisso il contratto con l’impresa aggiudicataria, interrompendo i lavori". Una decisione che "tra spese di progettazione, lavori parziali e penali per il recesso" ha portato a una spesa comunale di circa 260mila euro, "senza alcun beneficio per la collettività".

Aragona evidenzia anche come, nel 2024, il Comune abbia commissionato uno studio di fattibilità per partecipare a un bando di rigenerazione urbana, proponendo un progetto che prevede la chiusura definitiva del cinema Forum e il trasferimento al suo interno della biblioteca comunale. "Un progetto completamente nuovo – sottolinea – che per il solo primo stralcio richiede 2,2 milioni euro, di cui 1,2 milioni richiesti alla Regione". Perciò Aragona chiede alla Regione: "Che fine ha fatto il contributo di 300.000 euro? È stato erogato interamente, in parte, o restituito? Alla luce dello spreco di denaro pubblico emerso, la Regione considera credibile il nuovo progetto di trasformazione del cinema in biblioteca?". L’atto ispettivo, spiega infine, mira a fare chiarezza sulla gestione dei fondi e sulla sostenibilità delle scelte amministrative del Comune.