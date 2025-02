Cinematografia, corso al Rosebud . Il famoso critico Bruno Fornara ci porta alla scoperta di Powell e Pressburger

Da domani a domenica al cinema Rosebud, in via Medaglie d’oro della Resistenza, è in programma un corso con il critico cinematografico Bruno Fornara, che guida i partecipanti in un viaggio dedicato a una grande coppia del cinema, formata da Michael Powell (1905-1990), regista e sceneggiatore inglese, ed Emeric Pressburger (1902- 1988) regista, sceneggiatore e produttore ungherese.

Insieme, nella loro casa di produzione "The Archers", hanno scritto, prodotto e diretto numerosi film, molti dei quali memorabili, tra i quali "Un racconto di Canterbury", "Duello a Berlino", "So dove vado", "Scala al paradiso", "Narciso nero", "Scarpette rosse", "La volpe", "I racconti di Hoffmann", fino a "L’occhio che uccide", thriller realizzato dal solo Powell.

Il corso si svolge domani alle 20,30, sabato alle 15,30 e domenica 16 febbraio alle 9,30. Informazioni: www.comune.re.it/rosebud.