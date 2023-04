’CineResistenza’, selezione di corti al Multisala 900 con il regista Spaggiari

Il Comune di Cavriago organizza e promuove una serie di iniziative per il 78° Anniversario della Liberazione. Si comincia con il cinema: domani alle 21, nell’ambito di Cortocircuito (rassegna di cortometraggi selezionati dal Reggio Film Festival), serata ’CineResistenza’ al Multisala 900 con una selezione di corti che racconterà, da differenti punti di vista, storie ed esperienze dedicate alle ’resistenze’. Tra gli ospiti della serata il regista Christian Spaggiari (foto, autore dei film ’La rugiada di San Giovanni’ e ’Come in terra così in cielo’) che presenterà la sua opera prima ’Vittoria’.

Da sabato 15 aprile invece il giardino poetico del Multiplo presenterà una nuova selezione di poesie per celebrare il 25 aprile.