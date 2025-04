Cinghiali in città, sos degli agricoltori: “Attenzione alla gestione dei rifiuti”

Reggio Emilia, 25 aprile 2025 – “Un brutto segnale che ci preoccupa soprattutto per il pericolo di diffusione della peste suina. Bisogna stare attenti alla gestione dei rifiuti”.

L’avvistamento dei cinghiali in viale Umberto a Reggio

Lorenzo Catellani, presidente della Cia, la confederazione degli agricoltori, lancia il monito dopo che alcuni cinghiali sono stati avvistati nei giorni scorsi mentre scorrazzavano in viale Umberto, in piena città, nelle ore serali. Tutto immortalato da un video che è diventato virale sui social.

“Sono attratti dal cibo che possono trovare nei cestini – dice Catellani – Per carità, si tratta di un singolo avvistamento, probabilmente hanno seguito il corso dei torrenti, E non parlerei di emergenza e non vorrei fare allarmismo. Però la prevenzione diventa fondamentale e non possiamo sottovalutare i rischi”.

La Cia si riferisce soprattutto alla peste suina. “Non crea nessun danno all’uomo, su questo bisogna essere chiari. A Reggio ancora non è arrivata e speriamo non arrivi mai. Ma viene veicolata proprio dai cinghiali e questi spostamenti ci preoccupano, serve equilibrio nel nostro ecosistema. Da anni ci almentiamo della presenza sempre più massiccia di questi animali”. Oltre all’invito ai cittadini a stare attenti nel conferimento dei rifiuti, Catellani chiosa: “Anziché fare i filmati col telefonino, meglio chiamare la polizia provinciale”. Anche per prevenire un ulteriore pericolo “quello degli incidenti”.

La presenza di questi animali che si avvicinano alle aree urbane e periferiche della città rappresenta infatti un pericolo per la circolazione stradale.

Nel novembre 2024, in via Freddi nella frazione di San Bartolomeo, quattro cinghiali erano stati investiti da un veicolo il cui conducente non si era fermato dopo l’incidente. Pochi giorni dopo, a Botteghe di Albinea, in via Roma, si era sfiorata la tragedia: un motociclista di 55 anni era incappato all’improvviso in un cinghiale; non era riuscito a evitarlo e lo aveva travolto, finendo sbalzato dalla sella e atterrando in mezzo alla vegetazione. Per miracolo il 55enne era rimasto illeso, mentre l’ungulato, del peso di 150 chili, era morto sul colpo.