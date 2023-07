Cinquanta fan per tredici tende "Ci accordiamo per i posti davanti"

Che tipo di fan sei? "Dico solo che questa è la mia unica settimana di ferie, per quest’anno non vedrò né il mare, né la montagna, ma solo Harry Styles".

Si attrezzano come se si andasse in campeggio: a Reggio Emilia iniziano ad arrivare i primi fan. O sarebbe meglio dire “le“ prime.

D’altronde l’evento che sabato infiammerà la Rcf Arena per le più sfegatate non è un’esibizione qualunque, perché "è l’unica tappa in Italia e l’ultimo concerto in Europa dopo tre anni di tour". Con 103mila spettatori, il concertone è andato presto sold out; insomma, è vietato mancare. E le prime 50 ragazze, con circa 13 tende montate, all’appello rispondono ‘presente’.

Ombrelloni e spiaggine in mano, ma anche tante bottiglie d’acqua, le prime si sono accampate all’ingresso di Campovolo lunedì mattina.

"In serata però, gli addetti alla sicurezza ci hanno fatto spostare in quest’area", spiega Teresa Chironna, 22 anni, di Milano. Una sistemazione momentanea per trascorrere la notte sul prato dietro l’edificio della Croce Rossa a Massenzatico, ma già nella mattinata di ieri le ragazze hanno ottenuto l’autorizzazione per tornare provvisoriamente all’Arena.

"Sono piacevolmente stupita dall’organizzazione. – continua Teresa – E’ il mio terzo concerto di Harry: sono stata all’Alcatraz a Milano, al Forum di Assago e all’Unipol Arena a Bologna ma una disponibilità di questo tipo verso il pubblico non l’avevo mai vista. In realtà sapevamo che non ci potevamo accampare ma, alla fine, ci è stato dato un posto dove sostare. L’organizzazione ha offerto dell’acqua e stamattina (ieri, ndr) ci aiuteranno a tornare a Campovolo con il loro furgoncino".

Lunedì sera lo sfratto improvviso dall’area della Rcf ha preoccupato le fiorentine Asia e Valentina, rispettivamente 26 e 24 anni: "Il pericolo era una doppia numerazione per ciascun settore, una qui e una all’ingresso di Campovolo, che avrebbe inevitabilmente generato disagi". Le fan infatti, con una consolidata pratica di auto-gestione, registrano il numero di arrivo di ciascuna: "In base al settore viene assegnato un numero, – aggiungono – noi siamo in quello laterale, vicino al palco, e per ora siamo le prime ed uniche. In accordo con l’organizzazione, si entrerà seguendo questa numerazione, per questo è importante attendere in tenda".

L’accampamento, sottolineano le ragazze, non è per una questione economica: "Abbiamo tutte un alloggio dove lavarci, riposare e cucinare; la notte però, per una regola dettata da noi, dormiamo in tenda". Emily, per esempio, 22enne che arriva da Roma ha speso poco meno di 300 euro: "E’ la spesa che ho stimato sino ad ora, tenendo conto del soggiorno, del viaggio, del cibo e della prevendita. Ma per il mio idolo farei qualsiasi cosa".

Ludovica invece è arrivata con il treno da Venezia: "Volevo vivere l’esperienza delle nottate in tenda per conquistare i primi posti – confessa –. È faticoso con questo caldo, ma l’atmosfera è magica. Lo rifarei".

In merito allo show, non ci sono scommesse aperte sulla scaletta perché "Harry canta quasi sempre le stesse canzoni", ma le fan sperano di poter finalmente intonare le note di ‘Best Song Ever’: "Ha sempre aperto i concerti con questa canzone, per poi interrompersi improvvisamente". Mentre qualcun’altra confida in una cover interamente in italiano: "Per omaggiare noi e l’Italia" concludono.

Ylenia Rocco