Cinquant’anni di Andria Cooperativa di Abitanti. Grande evento nel cortile di palazzo dei Principi

Gremito il cortile interno di palazzo dei Principi, lo scorso fine settimana a Correggio, per la festa celebrativa dei 50 anni di attività di Andria Cooperativa di Abitanti. L’evento ha previsto un incontro sul tema "Luoghi e comunità" per ricordare quanto la coop reggiana ha realizzato in questi cinque decenni, evidenziando ancora una volta gli obiettivi ancora validi oggi: creare luoghi in cui abitare e comunità in cui vivere in armonia e serenità.

È stata anche l’occasione per inaugurare la mostra "Luoghi e comunità", viaggio tra opere d’arte, narrazioni, libri, video, musiche e foto d’autore che vari artisti hanno realizzato per Andria nel corso degli anni. La mostra è allestita fino al 5 ottobre. Sono intervenuti anche lo scrittore Ermanno Cavazzoni, l’urbanista Elena Granata, i vertici di Andria, le autorità locali guidate dal sindaco Fabio Testi. Nata come cooperativa edilizia, nel tempo Andria ha deciso di trasformarsi in cooperativa di abitanti mettendo al centro non più solo le case ma le persone e le famiglie con i loro bisogni, le loro esigenze ed anche un po’ i loro sogni, realizzando progetti e quartieri innovativi che le hanno valso numerosi premi e riconoscimenti internazionali.

Lo spirito che continua a contraddistinguerla è quello dell’ascolto e del servizio ai soci e alle comunità.

a.le.