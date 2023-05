Cinquant’anni di scuola Bergonzi: due nuovi laboratori

Cinquant’anni fa veniva inaugurata la scuola primaria "Annunziata Bergonzi". E proprio nei giorni scorsi, in occasione dell’anniversario, è stata inaugurata una nuova ala del plesso, nella quale sono stati costruiti due laboratori: lo Stem lab e lo Steam Lab. Presenti il sindaco Luca Vecchi, dell’assessora all’Educazione Raffaella Curioni, il responsabile dei Servizi educativi territoriali di Officina Educativa Eugenio Paterlini, la dirigente dell’Istituto Comprensivo "Manzoni" Alessandra Landini e la referente del plesso, la vicepreside Stefania Tognetti. I nuovi spazi della scuola, costruiti grazie all’intervento dell’amministrazione comunale, sono già stati allestiti e abitati dalle alunne e dagli alunni delle classi che, insieme alle loro docenti, hanno studiato gli interni, progettandoli e studiandone i contenuti. "La cura degli spazi educativi che diventano luoghi di apprendimento e di relazione – ha detto Raffaella Curioni - è al centro delle nostre politiche educative". Ed Eugenio Paterlini ha voluto ricordare come la Bergonzi abbia sempre saputo guardare lontano, sperimentare modelli di insegnamento nuovi e mettere in dialogo famiglie, quartiere e città. Le due aule, infatti, si connotano in modo differente, ma accomunate dall’intento di apprendere dialogando. Uno spazio è Stem, laboratorio di Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica, mentre l’altro aggiunge alle scienze la caratterizzazione delle arti, come mezzo creativo per arricchire lo studio scientifico. "Qui la narrazione, le arti espressive e la scienza -ha commentato Alessandra Landini - si uniscono per favorire il pensiero critico e l’interpretazione della realtà alla ricerca di nuove visioni e prospettive". La dirigente, prima del taglio del nastro da parte dei bambini insieme al sindaco Vecchi, ha ricordato la figura della maestra Annunziata Bergonzi, a cui la scuola è intitolata. La maestra reggiana, figura di spicco del mondo educativo e politico della nostra città, nel 1910 ha iniziato ad insegnare e ha continuato fino al pensionamento nel 1955. Al termine della giornata, nel pomeriggio, i due laboratori sono stati visitati da tre docenti universitari e ventotto studentesse del College of Charleston e della University of South Carolina.