Cinquant’anni in Croce Rossa ’Nozze d’oro’ per Franco Ligabue: "Ho fatto solo il mio dovere"

di Cesare CorbelliSe fosse un matrimonio, si chiamerebbero nozze d’oro. Sabato sera si è svolta l’annuale cena di Natale del comitato reggiano di Croce Rossa con la presenza delle autorità civili e militari, alla presenza dei volontari reggiani. All’interno della serata, si è svolta la tradizionale consegna di diverse benemerenze, in questa edizione per i quindici e venticinque anni di servizio ma anche una davvero speciale, al volontario Franco Ligabue che ha ricevuto un attestato per i suoi cinquant’anni di volontariato con la casacca della Croce Rossa.

"Il turno di Franco è al sabato, non manca mai – dice l’ingegnere Mario Restuccia, presidente del comitato reggiano –. È una persona con un forte senso di appartenenza ed è un riferimento per il nostro comitato, uno dei più importanti in Italia, con 533 volontari per Reggio città e oltre 3.500 in provincia". Non sono parole di circostanza quelle espresse dal presidente su Franco Ligabue che, ricevendo la benemerenza, afferma: "Ho solamente fatto quello che andava fatto, avendo avuto la fortuna di rimanere in salute e di svolgere un lavoro che mi piace. È stato un bel viaggio dove ho ricevuto tanto e questo premio va dato anche alla famiglia, partecipe del nostro volontariato permettendoci di svolgere i vari turni, soprattutto quando ci sono anche dei bambini piccoli in casa".

Si ricorda ancora gli inizi?"Certo. Avevo quindici anni e, con un mio amico, spinti dalla curiosità per le ambulanze, siamo andati alla sede dove c’è ora l’Esselunga. I volontari ci hanno accolto e in breve tempo siamo diventati le mascotte del comitato, ci permettevano di giocare a biliardino in sede ed essendo piccoli davamo una mano, lavando le ambulanze. Poi a diciassette anni, con l’autorizzazione di mio padre ho iniziato il percorso da volontario, quindi in realtà sono più di cinquant’anni che sono in Croce Rossa".

Ne avrà viste davvero tante. Ha un episodio che ricorda in modo particolare?"Se dovessi raccontare tutto, potrei scrivere un libro. Una volta però, mi sono trovato a soccorrere mio figlio. Da piccolo, in bici, aveva preso una buca, si è girato il manubrio e la pallina del freno si è sganciata sfiorando l’arteria femorale: lo trovai a terra con due dita che premeva sulla ferita, in casa parlavamo spesso di primo soccorso. Gli diedero più di cento punti, diciamo che è andata bene. Anni dopo, invece, me lo sono trovato accanto in alcuni soccorsi, poichè nel frattempo era diventato vigile del fuoco, senza scordare mio fratello che ha quarantacinque anni di servizio in Croce Rossa".

Una famiglia di soccorritori e un esempio per i giovani."In generale il volontariato è qualcosa che ti gratifica e lo consiglio ai ragazzi. Croce Rossa però non è solo la sirena durante un’emergenza. La cosa più bella di questo servizio è il codice verde, perché significa che non ci sono cose gravi in ballo e spesso si tratta di persone anziane sole che hanno bisogno di una parola di conforto e calore umano".