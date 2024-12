Cinque anni di carcere per l’anziana ladra

Condannata per furti e rapina avvenuti tra il 2009 e il 2014, una donna di 69 anni, abitante a Cadelbosco Sopra, è stata arrestata per espiare una condanna di quasi 5 anni e mezzo, diventata definitiva. Il provvedimento è stato eseguito lunedì dai carabinieri di Cadelbosco, portando la donna in carcere. I reati erano stati commessi ai danni di anziani, tra Bagnolo, Scandiano, Campagnola, spesso con intrusioni nelle abitazioni con svariati motivi. In un caso era stata simulata la consegna di fiori per il compleanno, ma l’obiettivo erano i soldi della vittima.