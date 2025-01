Cinque anni senza Kobe ’Reggiano forever’: "Il legame con Bryant è ancora forte e vivo"

A distanza di cinque anni esatti dalla scomparsa di Kobe Bryant e di sua figlia Gianna, Reggio Emilia ha voluto ricordare ieri il campionissimo Nba con l’iniziativa ’Reggiano Forever’, svoltasi al PalaBigi e nella piazza dedicata ai due atleti adiacente al palasport.

Tanti bambini e ragazzi si sono cimentati in gare di tiri liberi e giochi insieme a volontari della Pallacanestro Reggiana e della Fip provinciale, oltre a una triangolare di basket tra squadre giovanili della compagine biancorossa. Alla celebrazione della ricorrenza, sono intervenuti il sindaco Marco Massari, l’assessora allo Sport Stefania Bondavalli e Davide Giudici, consigliere regionale Fip e amico di Kobe Bryant, che hanno posto un mazzo di fiori davanti alla targa dedicata a Kobe e Gianna Bryant, nella piazza a loro dedicata.

Il ginkgo biloba, a sua volta intitolato ai due sportivi, era stato allestito con i disegni dei bimbi del nido-scuola Otello Sarzi.

"Ci siamo ritrovati – dice il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari – per ricordare la scomparsa di Kobe Bryant e di sua figlia Gianna, avvenuta cinque anni fa. È molto bello come questa persona, questo grande campione, fosse così legato alla nostra città, avesse costruito dei legami così importanti con tante persone e Reggio fosse nel suo cuore. Pensiamo che ‘Reggiano forever’ sia il modo migliore per rappresentare questo legame molto forte e vivo e mi fa molto piacere il coinvolgimento dei ragazzi delle società sportive, sono realtà che in tutta la provincia continuano ad alimentare questo bellissimo sport. Ci tengo a ringraziare la Federazione italiana Pallacanestro provinciale, la Pallacanestro Reggiana e le bambine e i bambini del nido-scuola Otello Sarzi che ogni mattina attraversano piazza Kobe e Gianna Bryant per entrare a scuola e hanno ‘adottato’ il campione della Nba, al quale ogni anno dedicano i loro disegni".

Sulla stessa lunghezza d’onda, l’assessora allo Sport, Stefania Bondavalli: "Penso che sia una bella giornata, questa dedicata al nostro ‘Reggiano forever’, anche grazie all’entusiasmo dei ragazzi delle giovanili della Pallacanestro Reggiana che hanno raccolto davvero positivamente il nostro invito per celebrare Kobe Bryant a cinque anni dalla sua morte. Mi piace ricordare una frase che Bryant disse durante la sua ultima visita a Reggio Emilia, ricordando gli anni passati qui. Gli domandarono se avesse mai pensato che uno dei migliori giocatori dell’Nba sarebbe cresciuto qua e rispose che ’non può essere più lontano da Los Angeles, un giocatore di pallacanestro. Vuol dire che ogni sogno è possibile’. Il messaggio che deve arrivare forte e chiaro è proprio rivolto ai giovani e riguarda ciò che rappresenta lo sport per i nostri ragazzi. Insegna a non mollare, insegna il sacrificio e, come diceva anche Kobe, insegna a credere nei propri sogni".

Sottolinea il coinvolgimento dei più giovani anche il consigliere regionale e presidente provinciale Fip, amico ed ex compagno di squadra di Bryant nelle giovanili della Pallacanestro Reggiana, Davide Giudici: "Penso che il modo migliore per ricordare Kobe sia portare dei ragazzi in campo dopo avergli raccontato il rapporto fra lui e la nostra città, cercando di trasformare una giornata con un ricordo triste in una giornata allegra su un campo da basket".

Cesare Corbelli