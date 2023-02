Cinque chili di droga trovati in un casolare a Chiozza, resta in carcere il 49enne accusato di spaccio

Il giudice Sarah Iusto ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’uomo trovato con oltre 5 chili di marjiuana a Chiozza. Il 49enne nordafricano era stato arrestato lunedì dai carabinieri di Scandiano per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. La droga è stata scoperta nel casolare disabitato, a Chiozza, in cui l’uomo stava abusivamente. Formulata anche l’ipotesi di furto di energia, per l’allaccio abusivo per fornire elettricità all’immobile. Si aggiunge poi l’accusa di occupazione abusiva di edifici. Il 49enne, assistito dall’avvocato Giulia Quadri, è comparso ieri in tribunale alla direttissima: si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il pm ha chiesto il carcere, poi applicato dal giudice in attesa del processo fissato in marzo. L’uomo non risulta avere un domicilio alternativo. Lunedì è stato il responsabile della cooperativa proprietaria del casolare a segnalare ai carabinieri la presenza di un giaciglio di fortuna e resti di alimenti. Nel corso del controllo è stata trovata la droga. Poco dopo è arrivato il 49enne in bici.

Qualche giorno fa, poco distante dal casolare, erano stati trovati dieci chili di marijuana. Non si esclude che i due episodi possano essere collegati.

