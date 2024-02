Cinque giorni a lezione da Martina La Ragione

Scade il 10 marzo il termine per candidarsi alla selezione aperta a giovani danzatori under 35 per una formazione gratuita che sarà condotta dalla coreografa e danzatrice Martina La Ragione in collaborazione con Elena Giachetti/Neon negli spazi di Sd Factory di Reggio.

Il percorso si svolge dal 17 al 21 aprile e si concluderà con la restituzione pubblica del materiale coreografico sperimentato fra gli spazi di Sd Factory, centro sociale Gattaglio e altri spazi urbani. Il progetto vuole indagare la relazione e il confronto sul rapporto che un performer ha con il suo pubblico e l’impatto reciproco che confluisce nella società di massa. Verrà utilizzata come metodologia di lavoro e come strumento di comunicazione e generatore di empatia la pratica del ’lip sync’, esperimento in grado di sviluppare una specificità nel movimento, utilizzando il testo e la musicalità di una canzone per uscire dalla comfort zone e individuare un "character".

Per candidarsi i danzatori dovranno inviare a info.neonaps@gmail.com il proprio curricum e un video con il lip-sync di una canzone a scelta.

Per informazioni: info.neonaps@gmail.com oppure consultare il sito www.neonaps.it.

Il progetto è realizzato con il sostegno di Fondazione Manodori e Comune, nel progetto Swich-nuove proiezioni, in collaborazione con Sd Factory e Cooperativa Rigenera.