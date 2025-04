Cinque giorni con Jasmine Aljarba. Artista palestinese in visita in città

Da domani a venerdì la città ospiterà Jasmine Aljarba, nota artista palestinese nata e cresciuta nel campo profughi di Al-Bureij nella striscia di Gaza. Jasmine è arrivata in Italia dopo aver vinto una borsa di studio alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano ma dopo l’attentato del 7 ottobre è rimasta in “esilio” nel nostro Paese, non potendo più rientrare. "La sua famiglia e i suoi amici sono all’interno dell’inferno di Gaza, subendo il genocidio attuato da Israele. La sua opera è incentrata sulla promozione dell’identità palestinese" spiegano gli organizzatori, gli artisti Youness Nazli e Collettivo Fx e l’attivista Cosimo Pederzoli. Nell’arco della settimana "verrà realizzata un’opera d’arte in zona stazione – proseguono – con il contributo anche delle realtà attive nel quartiere e di writers cittadini".

Con la collaborazione con la Rete Impossibile, realtà che unisce associazioni, enti del terzo settore e volontari, sono stati organizzati in via Turri incontri tra l’artista e la cittadinanza come la merenda con i bambini del doposcuola e il caffè con le donne di origine straniera impegnate nel laboratorio tessile. "Giovedì 10 alle 18 l’appuntamento è agli “Orti-Casa di Quartiere L.Spallanzani”, in via Toscanini 20, per la presentazione del rapporto Amnesty International sul genocidio di Israele contro la popolazione palestinese a Gaza". A dettagliare il rapporto ci sarà Luca Colombo del coordinamento Asia Sud Occidentale e Nord Africa di Amnesty International, insieme alla testimonianza diretta di Jasmine Aljarba. "Verranno raccolte libere donazioni per sostenere Jasmine e la popolazione di Gaza".