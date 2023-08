Cinque interdittive Il prefetto nega la ’white list’ "Rischio infiltrazioni"

di Alessandra Codeluppi

Altre cinque interdittive antimafia verso aziende reggiane operative nel settore edile e del movimento terra. Le ha emesse il prefetto Maria Rita Cocciufa, che già un mese fa ne aveva disposte otto. Questi provvedimenti amministrativi, di natura cautelare, implicano che gli imprenditori non possano essere titolari di rapporti contrattuali con le amministrazioni pubbliche. In neppure tre mesi, dato che si è insediata il 23 maggio, Cocciufa, alla guida della massima istituzione governativa in città, ha quindi già firmato tredici provvedimenti. Si tratta di un segnale di forte attenzione, in continuità con l’operato del predecessore Iolanda Rolli. E che prosegue sulla scia del lavoro avviato dall’ex prefetto Antonella De Miro, la cui attività sollevò per la prima volta l’attenzione pubblica su questi provvedimenti. In marzo emerse che Reggio aveva il record nazionale di interdittive: allora Rolli ne aveva emesse 109. Le nostre vicine di casa - Modena, Bologna e Parma - ne avevano disposte in tutto 22. E anche città molto più fagocitate dalla mafia risultavano ben più indietro: Palermo, ad esempio, a quota 28.

Non a caso il nuovo prefetto sta assumendo in pieno quest’eredità, rivendicando "esigenza di proseguire, con l’efficace strumento delle interdittive, l’attività di contrasto in un territorio caratterizzato da una significativa presenza di organizzazioni criminali". Alla base vi è il "prezioso contributo" del Gruppo interforze antimafia: "Anche nelle prossime settimane continuerà a operare per mantenere alta l’attenzione sui tentativi di infiltrazione, a tutela delle imprese sane che costituiscono la gran parte del tessuto produttivo". Una delle aziende raggiunte da interdittiva, il 31 luglio, è assistita dagli avvocati Giovanni Tarquini e Carmine Migale: "La mafia va contrastata senza tregua e con i più efficaci strumenti di tutela anticipata come le interdittive - premettono -. Ma ciò non può avvenire con un’eccessiva forzatura e in violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento, pena l’abdicazione del diritto verso forme di controllo sociologico non accettabili". Secondo i due legali "per poter negare libertà fondamentali, come l’esercizio di impresa e il diritto al lavoro, non può essere sufficiente un approccio basato sul presupposto di meri legami parentali o frequentazioni del tutto occasionali, che rischiano di far chiudere pressoché tutte le imprese nel settore edilizio della nostra città, incidendo pesantemente sula condizione dei coinvolti". Per Tarquini e Migale, "alla luce della gravità del fenomeno mafioso, si può giustificare un abbassamento del livello della formazione della prova: ma Prefetture e organi di giustizia amministrativa non possono sottrarsi - obbiettano - alla verifica dall’esistenza di elementi concreti, specifici e oggettivi, non solo soggettivi o congetturali, che pongano il cittadino in un’effettiva condizione di rischio attuale di contatto con la criminalità organizzata".