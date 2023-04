Cinque manovali senza bisogno di patente

Un’azienda edile artigiana con sede a Reggio ricerca cinque manovali edili per mansioni inerenti alla costruzione e al mantenimento di strutture edili. L’inquadramento previsto è: operaio 1° livello - CCNL Edilizia Artigianato. Per ricoprire quest’impiego si richiede un’esperienza di 12 mesi nella mansione, delle conoscenze tecniche di strumenti di uso comune nei cantieri; la conoscenza della lingua italiana: parlata e comprensione (lettura e ascolto) e la disponibilità a fare trasferte in ambito provinciale, regionale e nazionale. Si offre un contratto a tempo determinato per 20 mesi con data di assunzione prevista 01062023. La sede di lavoro è a Reggio Emilia ed è raggiungibile con i mezzi pubblici. L’orario di lavoro settimanale è a tempo pieno di 40 ore. Qualifica ISTAT: Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate.