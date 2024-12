Cinque ravanelli per il Cà Matilde. Il ristorante entra nell’olimpo green

Un importante riconoscimento è stato assegnato al ristorante locanda Ca’ Matilde di Rubbianino. Nell’ultimo anno We’re Smart World ha visitato centinaia di ristoranti in tutto il mondo. Il team valuta i ristoranti in base al fatto che i loro menu siano composti da almeno due terzi di frutta e verdura, ma anche in base a criteri basati sulla loro creatività culinaria, impronta ecologica e impatto sociale. I migliori ristoranti a base vegetale vengono premiati da 1 a 5 ravanelli nella We’re Smart Green Guide. Classificando ogni ristorante da 1 a 5 ravanelli in base all’uso creativo di ingredienti di stagione, percentuale di piatti a base di frutta e verdura nel menu e ad altri criteri di sostenibilità. Ca’ Matilde nei giorni scorsi, al CaixaForum di Valencia Spagna è stato invitato alla cerimonia iniziata con il benvenuto del sindaco Maria Josè Català per il riconoscimento come sesto ristorante Best Vegetable Restaurants in Italia e 78esimo nella classifica mondiale dei migliori ristoranti di verdure. La We’re Smart Green Guide conta 100 ristoranti con gli ambiti 5 ravanelli. "Molta soddisfazione – dicono da Ca’ Matilde – per il riconoscimento di un impegno quotidiano dei titolari e dello staff che da oltre sette anni si dedicano nella coltivazione di verdure con metodi naturali per l’impiego nei piatti".

Matteo Barca