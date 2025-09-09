Cinque reti in otto partite: Gondo è rinato

La rinascita di Cedric Gondo. Oppure – se preferite – la ‘liberazione’. Quanto possa influire lo stato mentale sulle prestazioni di uno sportivo è cosa nota e la storia (recente) dell’attaccante classe ’96 della Reggiana ne è una fedele testimonianza. Appena sei mesi fa, il centravanti ivoriano stava attraversando una ‘crisi’ che inevitabilmente coinvolgeva anche la squadra, in caduta libera in classifica e destinata al tracollo verso la Serie C. Poi l’arrivo di mister Dionigi e quel gol siglato di rapina al Cittadella lo scorso 25 aprile ha letteralmente cambiato i connotati delle sue prestazioni. Non una rete memorabile per la dinamica, vista la chiara complicità del portiere Kastrati, ma che è diventata indimenticabile per tutto quello che è riuscita ad innescare. Da quel momento, infatti, Gondo è letteralmente diventato un altro. Progressioni palla al piede, acrobazie, addirittura qualche finezza. I brusii del pubblico (e diciamo pure qualche fischio…) hanno iniziato a trasformarsi in applausi e questo, probabilmente, ha fatto tutta la differenza del mondo. Da quel pomeriggio di sole e di festa, Gondo ha poi messo a segno cinque reti in otto partite ufficiali. Cittadella, Modena, Spezia sul finire della scorsa stagione e poi due volte Empoli: in Coppa Italia e in campionato, quando ha causato anche le due espulsioni (prima di Guarino e poi di Obaretin) che di fatto hanno completamente cambiato il senso della partita. Non è esagerato affermare che senza il suo apporto la Reggiana probabilmente in questo momento sarebbe in Serie C. Ovviamente nessuno si è illuso che Gondo si sia improvvisamente trasformato in Marcus Thuram, ma la metamorfosi è palese ed è stata continua (per quel che vale) anche nel precampionato dove è sempre andato a segno, ad eccezione del pareggio a reti bianche con la Cremonese (dove ha fallito un rigore). Il suo massimo in Serie B sono 7 reti, realizzate due volte: nella scorsa stagione e nel 2022-2023 quando indossava la maglia dell’Ascoli. Un dato che può assolutamente essere aggiornato, come ha sottolineato anche il ds Fracchiolla nella conferenza stampa di insediamento: "Gondo è un calciatore forte e che ci teniamo stretti. Ho parlato con lui e l’ho trovato carico e motivato. Gli ho detto che il suo obiettivo dev’essere la doppia cifra e credo che ce la possa fare tranquillamente". Un attestato di stima e un’infusione di fiducia che si unisce a quelle che mister Dionigi gli elargisce quotidianamente. Gondo nel frattempo appare molto più sciolto in campo. La caparbietà non gli è mai mancata perché anche nei giorni più difficili ha sempre dato tutto per la maglia, ma per un attaccante, si sa, il gol è come l’ossigeno. Senza quello, inizia l’apnea. L’anno scorso fu di dieci partite: da dicembre a marzo. Non a caso in quello che fu il periodo di massima difficoltà della Reggiana che poi culminò con l’esonero di Viali. Adesso non deve più guardarsi indietro.