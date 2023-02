Cinque roghi in diciassette giorni Non si fermano gli attacchi incendiari

Cinque roghi in 17 giorni. Cinque veicoli andati a fuoco, e per tutti vi è una ragionevole possibilità che si tratti di gesti premeditati. Un fenomeno decisamente preoccupante, che non riguarda solo la città capoluogo, bensì tutta la provincia di Reggio. Il 15 gennaio, infatti, nella notte tra sabato e domenica, a Bibbiano sono andati arrosto due autoveicoli. Il primo, intorno alle 22, a Corniano di Bibbiano dove a prendere fuoco è stato un furgone Iveco Daily di proprietà di un cittadino di nazionalità nordafricana, mentre, poco dopo la mezzanotte, a Quattro Castella i vigili del fuoco sono intervenuti per un’auto a fuoco vicino ad un esercizio pubblico. ‘Avanti veloce’ di dieci giorni e si ritorna in città, per la precisione in via Tago a Cavazzoli (foto sotto), dove ad essere incendiate sono state due auto parcheggiate sotto una tettoia in legno che serviva come depositi di biciclette e altra attrezzatura. Sui primi due episodi indagano i carabinieri, mentre su quelli di Cavazzoli le indagini sono di competenza della polizia di Stato.