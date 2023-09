Cinquecento espositori in centro per ’Piante e animali perduti’

Il centro storico di Guastalla torna a ospitare "Piante e animali perduti", la mostra mercato dedicata a frutti e fiori, animali rurali, prodotti tipici enogastronomici e artigianali andati perduti o dimenticati. Già stasera aprono gli stand gastronomici della Pro loco in piazza Matteotti, mentre da domani saranno operativi circa 500 espositori tra piazze e strade. Si rinnova ancora una volta la mostra degli animali da cortile, della transumanza, oltre al raduno dei cestai, gli incontri e convegni sulle razze autoctone a rischio estinzione, sull’energia da fonti rinnovabili, la presentazione del volume "La ricetta d’incanto: leggende, rituali e simboli dell’alimentazione" e de Il Florilegium di Hollington, una sorta di abbecedario dove ad ogni lettera è associata una sola pianta. Non mancano animazioni e spettacoli per bambini, mentre domenica all’alba torna la tradizionale gara canora col canto dei galli italiani, mentre nel pomeriggio sarà il turno del Palio di San Lucio, la sfida in cui i caseifici dei paesi rivieraschi del Po si contendono il titolo per il miglior Parmigiano-Reggiano. Da segnalare domenica alle 16, nella Chiesa dell’Immacolata Concezione, il concerto organistico di Simone Serra e del soprano Nadia Mantelli. A seguire l’esibizione del chitarrista acustico e virtuoso di liuto arabo-oud Nino Fantozzi. Ingresso alla fiera a 5 euro. Gratis per i residenti a Guastalla, under 15, militari e forze dell’ordine, disabili con accompagnatore.

a.le.